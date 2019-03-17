برلماني: يجب فصل التحكيم الرياضي المصري عن قانون الرياضة

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء مركز للتحكيم الرياضى المصرى للمجلس، بهدف فصله عن قانون الرياضة.



وتابع حسين فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن مركز التحكيم لفض المنازعات الرياضية يستلزم وجود قانون خاص به وليس دمجه فى قوانين أخرى.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب لانعقاد جلساته العامة يوم الاحد الموافق 24 مارس؛ لاستكمال مناقشة جدول أعماله، ومناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.