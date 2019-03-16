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نورهان البطريق تكتب: ولا تسأل محبًا ... لماذا أحببت‎

السبت 16/مارس/2019 - 08:00 م
نورهان البطريق
نورهان البطريق
كانت الفتيات ينظرن له نظرة الفتى الغنى الذي يستطيع أن يحقق لهن أحلامهن ،بينما هي كانت تطيل النظر إليه لتبحث عن نصفها الآخر، و التى سرعان ما عثرت عليه عندما تطلعت به لأول مرة، فأخذت تتفحصه جيدا وتدقق به النظر بإمعان ، فهي لم تكن تفتش عن وسامة أو جمالا ،إنما كانت تنبش عما داخله ، لتؤكد لقلبها أن المدة التى قطعتها في السفر إلي وطنها لم تضع هباء، إنما كانت تستحق كل هذا العناء لكي تصبو إلي الوطن الذي لطالما حلمت أن يضمها، وتسكن في كنفه.

القصر الذي يرمز إلي الحشم والخدم ،لم يكن يشغلها الجاه ،ولا يلفتها المال ، و إنما كانت تملك له نظرة أبلغ من فخامة القصر بكثير، وأعمق من هيبته وعظمته،فقد كان بالنسبة إليها: الجنة ، التى تتلهف أن تكون حور عين به يوما ما. وأخذت تدعو الله أن يحقق لها حلمها، ويجمعها بحبيبها حتى وإن دلفت إليه كخادمة، فهي تعلم أنه مايلبث أن يكتشف جوهرها و اختلافها عن الاخريات، لأنها تعي جيدا أن قصرها الحقيقي بقلبه ،وأنه علي شغف حتى تأتى لتسكنه، فهو خاصتها وحدها....وحدها فحسب.

يينما هو فكان له نظرته التى تختلف عن بقية الرجال ،فهم يعتبرونها امرأة عادية، تملك جمالا متواضعا، يقتبسون من مفاتنها إلي أن تأتى أخري تفوقها جمالا فتجذب أعينهم مدبرين النظر عنها ،أما هو فكانت نظرته حقا نظرة أمير إلي محبوبته،كان يراها امرأة نادرة، يندر وجودها في هذا الزمان، فريدة في حسنها، ومتميزة بجمالها.... فلا متسع يمكنه أن يقدر الأشياء النادرة و الثمينة سوي المتاحف للحفاظ عليها، ولا يوجد متحف أجمل من قلب الحبيب للاعتناء بملكته المتوجة بحبه لها.

وحدها نظرة الحبيب الذي يمكنها أن تراك بمنظور مختلف عن منظور الآخرين، فالحب ما هو إلا قدر ،فهو يشبه اسمك ،ليس لك فيه حرية الاختيار ،كذلك قلبك فإنك ليس بوصي عليه ، فما عليه أن يخفق بين ضلوعك،وما عليك أن تمتثل لهواه .فثمة نبضة لن تشبه مثيلاتها ،فإنها تفقد قلبك توازنه، وتقلب موازينه، إلي أن تتوارى عن تلك العيون التى أحدثت تلك الربكة، فتجد ضالتك ،ويعود إليك صوابك مجددًا.

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