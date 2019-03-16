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تعليم

التعليم: بعض المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة غير مؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي

السبت 16/مارس/2019 - 07:47 م
الدكتور محمد عمر
الدكتور محمد عمر
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن نتائج اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين كشفت عن عدم تمكن المتقدمين من مهارات قيادة الحاسب الآلي.

وقال "عمر" في بيان رسمي: قررنا فيما بعد اشتراط الوزارة الحصول على شهادة ICDL الدولية الموجهة للمعلمين أو الشهادات الدولية المعتمدة تحت إشراف الوزارة كشرط للفوز بأي من وظائف المعلمين.

وأوضح "عمر" أنه تم التواصل مع شركات ICDL لعمل شهادات دولية بأسعار مخفضة، ليستطيع الجميع الحصول عليها، مضيفًا: نحن في مصر الآن في مرحلة البناء الفعلي للإنسان وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية الوطنية.

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