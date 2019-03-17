اللغة العربية بأزهر أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الثالث.. اليوم

تنظم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط، مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان "التاريخ بين التصحيح والتحريف حتى نهاية القرن التاسع عشر" اليوم الأحد ويستمر حتى غدا الاثنين.



يشمل المؤتمر 5 محاور، الأول "معايير الخبر التاريخي الصحيح"، والثاني "تحريف التاريخ"، والثالث "تاريخ العلوم بين التصحيح والتحريف"، والرابع "تاريخ الأزهر"، والخامس "النماذج التطبيقية".