ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

اللغة العربية بأزهر أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الثالث.. اليوم

الأحد 17/مارس/2019 - 12:52 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط، مؤتمرها الدولي الثالث بعنوان "التاريخ بين التصحيح والتحريف حتى نهاية القرن التاسع عشر" اليوم الأحد ويستمر حتى غدا الاثنين.

يشمل المؤتمر 5 محاور، الأول "معايير الخبر التاريخي الصحيح"، والثاني "تحريف التاريخ"، والثالث "تاريخ العلوم بين التصحيح والتحريف"، والرابع "تاريخ الأزهر"، والخامس "النماذج التطبيقية".

ترشيحاتنا

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

شرطة نيوزيلندا تكشف معلومات جديدة حول الهجوم الارهابي على المسجد

شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على شبيبة الساورة فى دوري أبطال أفريقيا

تعليق ناري من عمرو أديب على مهاجمة خادم مسجد نيوزيلندا للإرهابي.. فيديو

شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ الزمالك بعد فوز الاهلى على شبيبة الساورة

المصري يعاقب حسام حسن وسموحة ويقتحم المربع الذهبى برباعية.. فيديو

أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على شبيبة الساورة بدورى الأبطال

أول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وحدة ميدو يسقط أمام النصر بـ سوبر هاتريك عبد الرزاق حمد الله.. فيديو

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو
شاهد.. فرحة الخطيب ومرتجي والعامري فاروق بهدف الشحات في مرمى الساورة
سيد عبد الحفيظ: النسخة الحالية لدوري الأبطال هي الأقوى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟