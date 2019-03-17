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مرأة

رسمة أيلانير جديدة تعتمدها عارضات الأزياء

الأحد 17/مارس/2019 - 12:09 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر الآيلاينر المستحضر الأول لتحديد العينين وإظهارهما، وطريقة رسمه تحدد أسلوب المكياج الخاص بكل سيدة.

بدأ خبير المكياج العالمي بيتر فيليبس إلى اعتماد طريقة مختلفة لرسم الآيلاينر على وجوه عارضات الأزياء خلال عرض أزياء ديور لخريف 2019، في متحف رودان بباريس.

واختار المدير الفني للإبداع والصورة أن يرسم رموشًا فردية على الجهة السفلية للعين مستلهمًا هذه الطريقة من التسعينيات.

ورسم فيليبس الرموش من خلال ظل عيون أسود وكريمي ثم طبق الآيلاينر فوقه بلون مطفي.

رسمة أيلانير جديدة تعتمدها عارضات الأزياء

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