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موجز البلد.. السيسي يقف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء نيوزيلندا.. وهجوم جديد على مسجد في لندن

السبت 16/مارس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

جاء ضمن تلك الأخبار المهمة.. مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب المشارك في افتتاحية فعاليات منتدى الشباب العربي والإفريقي، بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي.

فيما نشر الموقع ايضًا، ما تداولته وسائل إعلام بريطانية من مقطع فيديو صادم يوثق لحظة الاعتداء على رجل من جانب مجموعة من الأشخاص خارج أحد مساجد العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، وذلك بعد ساعات من مجزرة مسجدي نيوزيلندا، التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء.

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