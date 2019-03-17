بعد فوزه بمقعد النقيب..عامان عصيبان في انتظار ضياء رشوان .. نرصد 7 ملفات حسمها يمثل أولوية للمجلس الجديد





يأتى هذا فى وقت استطاع فيه رشوان وقبل الإعلان الرسمى عن فوزه بموقع النقيب، أن يحسم أمر البدل، وأكد أنه يشهد زيادة بمعدل 25% بعد موافقة الحكومة، متعهدا بالصرف قبل موعده الرسمى بشهرين أى من بداية مايو القادم، وذلك حسبما أعلن رشوان قبل الانتخابات.



ومن خلال التقرير التالي يرصد "صدى البلد" أبرز التحديات والأولويات المطروحة على مجلس النقابة الجديد وموقف رشوان منها.



لم الشمل

لم يكن اختيار رشوان لهذا الشعار ليخوض انتخابات النقابة تحت رايته عبثا، وإنما جاء بعد خلافات شهدها مجلس النقابة على مدار الفترة الماضية بسبب التوجهات المختلفة لأعضائه، مما أدى لخلافات حول الكثير من القرارات ودفع بعض أعضاء المجلس لإعلان مواقفهم بشكل منفرد على خلاف الموقف الرسمي للنقابة.



رشوان يرى أن مهمته الأولى حاليا هي توحيد النقابة وأعضائها، نظرا لأن هناك الكثير من التحديات المحيطة بصناعة الصحافة في مصر تحتاج التوحد في مواجهتها.



وحول كيفية منع الخلافات داخل مجلس النقابة فإن رشوان يؤكد أن التصويت هو الحل في ظل اختلاف الآراء، مشددا على أنه سواء كان عضو المجلس معارضا أو مؤيدا، فإن هذا لا يعنيه ومصلحة الأعضاء هي الأهم.



تعديل قانون النقابة

قانون النقابة وعمره ٥٠ عاما يرى رشوان أن تعديله تحدي كبير، لأن به في صورته الحالية الكثير من المميزات والتي يخشى رشوان ألا تستطيع الجماعة الصحفية الحفاظ عليها، خصوصا أن النقابة رأيها ليس ملزما لمجلس النواب، وإنما عليها أن تقدم رؤيتها فقط ، وأكد رشوان في أكثر من مناسبة أن تعديل القانون يتطلب تكاتفا واضحا ومشاورات عديدة حتى يخرج بصورة مرضية.



زيادة الموارد

النقيب الجديد لديه عدة تصورات لكيفية مواجهة هذا المطلب الملح وهو زيادة موارد النقابة.



وسبق أن أكد رشوان أرقاما مهمة بخصوص العجز في موارد نقابة الصحفيين؛ لافتا إلى أن هناك 11 ألف عضو في النقابة في حين أن الاشتراك السنوي لكل عضو 100 جنيه فقط، وهو ما يجعل الدخل السنوي للنقابة مليون و500 ألف جنيه.



وأشار إلى أن ميزانية أعضاء النقابة على المعاش فقط 30 مليون جنيه، متوفر منها مليون ونصف المليون فقط، بمعنى أن العجز في ميزانية النقابة 28 مليونا ونصف المليون.



وأوضح أن مشروع العلاج يتطلب ميزانية 10 ملايين جنيه حتى يكون على أكمل وجه، متوفر منها 2 مليون فقط، أي أن العجز 8 ملايين جنيه.



وحول الآليات التي ينوي رشوان من خلالها معالجة العجز في أموال النقابة، فالبنسبة لمشروع العلاج هناك خطوط عريضة بينها التشارك مع بعض النقابات التي لديها إمكانيات كبيرة وفق صيغة اشتراك معقولة، موضحا أن أموال العلاج لهذا العام متوفرة، وأن الدولة وافقت على زيادة مخصصات النقابة بنسبة معتبرة.



ولفت إلى أن تنمية الموارد هي المهمة الأصعب، موضحا أن لديه تصورا قائما بشأن وضع مشروع قانون للحصول على نسبة من حصيلة الضريبة على الإعلانات، موضحا أن صعوبة هذا الأمر تتمثل في أن قيمة الإعلانات انخفضت بقوة.



وتابع: "رغم ذلك لو حصلنا على 5% منها سيصل المبلغ لـ 25 مليون جنيه في السنة، وهذا يتطلب مجهودا لإقناع الدولة والمؤسسات الصحفية وهذا الأمر يتطلب مفاوضات كبيرة لأن هذه موارد سيادية للدولة"، وقال: "لو ارتفعت الإعلانات مرة أخرى لـ 4 مليارات كما كانت من قبل سيكون نصيب النقابة 200 مليون".



الفصل التعسفي

يعد من أكبر الأزمات التي تواجه الصحفيين بالصحف الخاصة، ويرى رشوان أن التفاوض هو السبيل الأمثل لحل تلك الأزمات، ويأتي هذا إلى جانب أن عمومية الصحفيين صوتت بالموافقة على إحالة أي قيادة صحفية للتأديب حال ممارستها الفصل التعسفي.



ويرى رشوان أنه من الضروري حصر حالات المفصولين تعسفيًا، وإعادة تقديم وتقنين بدل البطالة.



وأكد "رشوان" في وقت سابق أن النقابة كانت اتخذت قرارًا سابقًا في عام 2013، أُخطر به المجلس الأعلى للصحافة، بألا تصدر جريدة في مصر إلا و50% من عمالتها من المفصولين والمتعطلين، لافتًا إلى أنه يبحث هذا الأمر مجددًا، ويُخطر به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكن بأن تكون 75% من عمالة الصحف الجديدة من المتعطلين.



الأجور

وعد رشوان بالتفاوض من أجل زيادة الحد الأدني لأجر الصحفي الذي يكتب في العقد الثلاثي بين النقابة والصحفي والمؤسسة، وطالب من يحصلون على أرقام مخالفة للعقد الثلاثي بالتقدم بشكوى للنقابة.



وأكد أن قرار رفع الحد الأدنى لبداية التعاقد يجب ان يتم بقرار مشترك بين النقابة وملاك الصحف في مصر.



الصحف القومية

استغلال أصول المؤسسات القومية هو الحل من وجهة نظر رشوان لكي تواجه تلك المؤسسات أزمتها المالية، خاصة أن الدولة دعمت المؤسسات القومية بـ مليار و800 مليون جنيه خلال 18 شهرا فقط، وهو ما يعني أن الدولة تقدر وتقف مع تلك المؤسسات.



ويرى رشوان أن فوائد الديون على المؤسسات هي الكارثة، ورغم ذلك لم تطالب الدولة بأصل تلك الديون، مشيرًا إلى أن الديون التي على المؤسسات منها "سيادية" و"خاصة".



ويؤكد رشوان أن ما يتردد بأن الدولة تريد خصخصة الصحف القومية "غير صحيح"، وأن الدولة تدعم بقوة الصحافة القومية.



تراجع الصحافة

يرى رشوان أن أزمة الصحافة حاليا في المحتوى غير الجذاب بشكل كبير بدليل أن الروايات الشبابية جذبت أعدادا غفيرة من الجمهور رغم كونها مطبوعة.



وحول الآلية التي ينوي بها مواجهة هذه الأزمة ، أكد رشوان أنه يسعى لعقد مؤتمر علمي حول حال الصحافة المصرية في مصر وأزماتها مقارنة بالصحافة العالمية، وتتم الاستعانة خلاله بخبراء من جنسيات مختلفة لوضع الآلية المناسبة للخروج من هذه الأزمات.

"لم الشمل .. وعودة الهيبة" .. تحت هذا الشعار نجح ضياء رشوان في الفوز بمقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفى التى جرت أمس، وشهدت منافسة قوية، ليبدأ رشوان معركة من نوع مختلف أكثر صعوبة وهي قيادة الجماعة الصحفية في مصر لمدة عامين مقبلين هما مدة النقيب.هناك الكثير من الملفات والأزمات تنتظر رشوان، ليبدأ في حلها على رأسها الأزمة المالية في الصحف القومية والحاجة إلى وضع خطة لإعادة هيكلتها دون الإضرار بصحفييها.