المالية تبيع أدوات دين بـ17 مليار جنيه اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 17 مليار جنيه.
وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بنفس قيمة الأجل الأول.
وتسعى وزارة المالية على مدى الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بـ36,75 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بنفس قيمة الأجل الأول.
وتسعى وزارة المالية على مدى الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بـ36,75 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.