المالية تبيع أدوات دين بـ17 مليار جنيه اليوم

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 17 مليار جنيه.



وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بنفس قيمة الأجل الأول.



وتسعى وزارة المالية على مدى الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بـ36,75 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.





