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اقتصاد

المالية تبيع أدوات دين بـ17 مليار جنيه اليوم

الأحد 17/مارس/2019 - 08:00 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تطرح وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما بقيمة تبلغ 17 مليار جنيه.

وذكر جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري أنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 273 يوما بنفس قيمة الأجل الأول.

وتسعى وزارة المالية على مدى الأسبوع الجاري طرح أدوات دين بـ36,75 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.


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