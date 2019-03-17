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اقتصاد

الحكومة تنجح في تحصيل 31.1 مليار جنيه ضرائب من الموظفين في 7 شهور

الأحد 17/مارس/2019 - 04:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
نجحت الحكومة في تحصيل ضرائب من دخول الموظفين خلال الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري لـ31.1 مليار جنيه مقابل 24.5 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 6.6 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن إجمالي الحصيلة الضريبية من الدخول و الأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت إلي 107.1مليار جنيه في الـ7 شهور الأولي من العام المالي الجاري مقابل 81.8 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له.

بلغت حصيلة الضرائب من الدخول من غير التوظف لـ 11.41 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 6.82 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له.

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