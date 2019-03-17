إعلان نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على موقع التعليم.. اليوم

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم اليوم الأحد إعلان نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



قال عمر في تصريحات صحفية له، إن الوزارة سوف ترسل لجميع المتقدمين رسالة على البريد الإلكتروني توضح قبولهم أو عدم قبولهم بالمسابقة.



أشار عمر إلى أن المعايير التي تم على أساسها الاختيار في حالة تساوي الناجحين هي الأعلى تقديرا في المؤهل ثم الأعلى مؤهلا ثم الأعلى في درجة الاختبار ثم الأقدم تخرجا ويليه الأكبر سنًا.



وأضاف قائلًا إن الوزارة استجابت لمن لم يستوفى ملفه ومنحته ثلاث أيام هذا الأسبوع ، لاستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها بالمديرية التعليمية التابع لها وليس للإدارة التعليمية ، وذلك ابتداء من الثلاثاء حتى الخميس المقبل.