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ثقافة

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تشارك في حفل فنى بمسرح سيد درويش

الأحد 17/مارس/2019 - 04:25 ص
صدى البلد
أ ش أ
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ، بقيادة المايسترو أحمد عاطف ، على مسرح سيد درويش.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات العالمية لماندل ، بمشاركة صوليست الفيولين سلمى صادق .

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه في الموسم الفني لعامي 2004 ، 2005 على يد الراحل دكتور جهاد داوود ، وتتولى إدارته منذ عام 2008 دكتور نفين المحمودي ، ويضم مجموعة من العازفين السكندريين الاكاديميين ، وشارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية.

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