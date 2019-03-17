أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تشارك في حفل فنى بمسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الأحد، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ، بقيادة المايسترو أحمد عاطف ، على مسرح سيد درويش.



يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر المؤلفات العالمية لماندل ، بمشاركة صوليست الفيولين سلمى صادق .



أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه في الموسم الفني لعامي 2004 ، 2005 على يد الراحل دكتور جهاد داوود ، وتتولى إدارته منذ عام 2008 دكتور نفين المحمودي ، ويضم مجموعة من العازفين السكندريين الاكاديميين ، وشارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية.