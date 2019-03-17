الحكومة في 7 شهور.. تحسن في فوائض الموازنة العامة والحصيلة الضريبية ترتفع لـ 356.6 مليار جنيه .. والعجز يهبط لـ4.2%

102 مليار جنيه زيادة فى إيرادات الموازنة خلال 7 أشهر

الموازنة تحقق فائضًا أوليًا بـ24 مليار جنيه في 7 شهور

المالية تقترض 36.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة في أسبوع

ارتفعت جملة إيرادات الموازنة العامة خلال أول 7 أشهر من العمل بها مسجلة 456.6 مليار جنيه مقابل 353.75 مليار بنفس المدة من العام السابق له بزيادة بلغت 102.85 مليار جنيه.وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية نجاح الحكومة في تحصيل 356.6 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري مقارنة بـ291.9 مليار جنيه في نفس المدة من السنة المالية السابقة.وأضاف التقرير أن من بين الإيرادات، الضرائب علي الدخل التي سجلت ارتفاعا لـ 107.1 مليار جنيه في الـ7 شهور من العام المالي الجاري بعد أن كانت 81.8 مليارا في نفس الفترة من العام السابق له، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الممتلكات نحو36 مليار جنيه بعد أن كانت 26.2 مليار.ووصلت الضرائب من القيمة المضافة إلى 191 مليار جنيه مقابل 156.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام الماضي.وسجلت الإيرادات الضريبية الأخرى نحو 100.02 مليار جنيه بعد أن كانت 61.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.وقالت وزارة المالية إنها نجحت في تحقيق فائض أولي بقيمة 24 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي بنسبة تقدر بنصف في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد أن وصل حجم العجز الأولي لموازنة العام المالي الماضي لـ13 مليارا بنفس الفترة من العام السابق له، موضحا أن الفائض الأولي المذكور كان يتم تحقيقه بمعدل شهري منتظم بدأت من أغسطس الماضي وحتى فبراير من العام التالي له.وذكر التقرير أن حجم العجز الكلي سجل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.9% بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، نظرا لارتفاع وتيرة نمو الإيرادات العامة عن المصروفات بنسبة 29.1% كفائض أولي و19% للمصروفات.وأرجع التقرير تحقيق تلك النتائج إلى تحسن النشاط الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية على المستويين الاقتصادي والمالي من بينها ترشيد الدعم علي المحروقات وإقرار تعديلات في رسوم تنمية الموارد وزيادة الضريبة المقطوعة على السجائر والتبغ، لتنعكس علي زيادة الايرادات الضريبية والتي تمثل 78.!% من جملة الإيرادات العامة.وذكر التقرير أن معدل زيادة الإيرادات العامة ارتفع بمعدل 64.7 مليار جنيه بنسبة نمو 22% محققا 356.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري لتشمل الضرائب علي الجمارك والقيمة المضافة والدخل و الجهات السيادية كقناة السويس والهيئة العامة للبترول وغيرها.وفي سياق متصل تعتزم الوزارة على مدار الأسبوع الجاري اقتراض مبلغ 36.75 مليار جنيه من البنوك عبر آلية أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة ، لتدبير احتياجات الموازنة العامة من التمويل.وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة وأطلع "صدى البلد" عليه، عن أن الوزارة تخطط خلال مارس الجاري في الحصول على تمويلات من البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ146.25 مليار جنيه من إجمالي 473.75 مليار جنيه تسعى لاقتراضها في الربع المالي الثالث من السنة المالية الحالية لتدبير عجز الموازنة المقدر بـ 438.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي مهمة اقتراض مبلغ 35 مليار جنيه عبر طرحين من أذون الخزانة لآجال (91،266،273،364) يوما خلال يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري؛ قالت إنها ستبيع أذون 91 و 273 يوما المقرر طرحها غدا الأحد بـ 17 مليار جنيه و أجلي 364 و 182 يوما بـ18 مليارا خلال الخميس المقبلوقال التقرير إنه سيتم بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بـ 1.75 مليار جنيه سيتم بيعها يوم الاثنين المقبل.وأعلنت وزارة المالية في تقرير للموازنة العامة خلال العام المالي الجاري،عن استهدافها الوصول بعجز الموازنة لأقل من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 10% خلال العام المالي السابق لتسجل بمشروع الموازنة العامة لـ 438.6 مليار جنيه بعد أن كان 371.11 مليار في العام المالي السابق له.وحذر خبراء الاقتصاد من توسع وزارة المالية في إصدارات أدوات الدين الحكومي باعتبارها أحد أسباب زيادة الدين العام للبلاد و مزاحمة الاستثمار.وسجل الدين العام لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 3.9 تريليون جنيه بزيادة بلغت 586 مليار جنيه عنه بنفس الفترة من العام السابق له.