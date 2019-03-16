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طلال عوكل: حماس تنثر بذور الخلاف مع الفصائل الفلسطينية

السبت 16/مارس/2019 - 10:52 م
حماس
حماس
عبد الخالق صلاح
قال الكاتبُ والمحلل السياسي، طلال عوكل، إنَّ بعض قادة حماس وجهوا اتهامات للفصائل الفلسطينية، واصفًا ذلك بزرع بذور الخلاف مع هذه الفصائل، التي كانت شريكة لها في مسيرات العودة.

وأضاف عوكل، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنَّ الجميع يَرفض صفقة القرن، ويُراهن على أنَّ الفلسطينيين سينجحون في مقاومة وإفشال هذه الصفقة، ولكن اليوم حركة حماس هيَّ مَسؤولة أمام الشارع، والشارع الذي يخرج يُطالبها بشكل مُحدد للتخفيف من الأعباء الضريبية على المواطن، الذي لا يَملك شيئًا وأوضاعه في حالة تدهور مستمر.

وقامت أجهزة أمن حركة حماس مساء الجمعة، بقمع الشباب المشاركين في حراك «بدنا نعيش»، حيث خرج مئات المواطنين الفلسطينيين في عدة مواقع بقطاع غزة، للمطالبة بوقف الضرائب التي فرضتها حماس.

من جانبها، أدانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة القمع، الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بحق المتظاهرين السلميين، إذ دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين.

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