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ثقافة

خالد جلال يشيد بمعرض كاريكاتيرات عربية بمكتبة القاهرة

السبت 16/مارس/2019 - 10:50 م
خالد جلال
خالد جلال
طارق موسى
افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اليوم، معرض "كاريكاتيرات عربية - هدى شعراوى وثورة 19" بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

أشاد "جلال" بالمعرض، وما يتضمنه من لوحات تعبر وتوثق مرحلة هامة فى تاريخ مصر بشكل كاريكاتيرى مميز، وقال إن تاريخ الحركة النسائية فى مصر زاخر بأسماء وعلامات مصرية، كان لها أثر كبير فى مختلف المجالات سنظل نجنى ثماره طوال الدهر.

أهدى رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، وياسر عثمان مدير عام المكتبة، شهادات تقدير للفنانات المشاركات بالمعرض، تقديرا لفنهن المتميز وتكريما لهن .

يأتى المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمئوية ثورة 1919، وتقيمه المكتبة بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، ويضم المعرض الذى يصور دور المرأة فى ثورة 19، أكثر من 80 لوحة لأكثر من 50 فنانة مصرية وعربية وأفريقية، كما يضم المعرض قسم للبورتريه، خاص بالعناصر النسائية الناجحة فى المجتمع المصرى، مثل صفية زغلول وأم كلثوم وسميرة موسى وهدى شعراوي، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين .

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