خالد جلال يشيد بمعرض كاريكاتيرات عربية بمكتبة القاهرة

افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اليوم، معرض "كاريكاتيرات عربية - هدى شعراوى وثورة 19" بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.





أشاد "جلال" بالمعرض، وما يتضمنه من لوحات تعبر وتوثق مرحلة هامة فى تاريخ مصر بشكل كاريكاتيرى مميز، وقال إن تاريخ الحركة النسائية فى مصر زاخر بأسماء وعلامات مصرية، كان لها أثر كبير فى مختلف المجالات سنظل نجنى ثماره طوال الدهر.





أهدى رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، وياسر عثمان مدير عام المكتبة، شهادات تقدير للفنانات المشاركات بالمعرض، تقديرا لفنهن المتميز وتكريما لهن .



