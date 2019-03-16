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تعليم

جامعة سيناء فرع القنطرة تعلن عن وظائف للمعيدين والمدرسين المساعدين

السبت 16/مارس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت جامعة سيناء فرع القنطرة عن فتح باب التقديم لوظائف المعيدين والمدرسين المساعدين فى عدد التخصصات وهى جميع تخصصات طب الأسنان وتخصصات الصيدلة وتخصصات العلاج الطبيعي وتخصّص الهندسة المعمارية.

أضافت الجامعة أنه يشترط على المتقدم لوظائف المعيدين أن يكون المتقدم لهذه التخصصات حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد جدا على الأقل من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

وأوضحت الجامعة أنه لابد على المتقدم لوظائف المدرسين المساعدين اضافة شرط وهو ان يكون حاصلا على درجة الماجستير من احدى الجامعات المصرية أو ما يُعادلها فى التخصص المطلوب.

وأكدت على أن يتم إرسال جميع الطلبات على البريد الالكتروني الخاص بالجامعة على ان يكون مرفقاً به بيانات المتقدم والوظيفة المتقدم لها وصور جميع المستندات الخاصة به .

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