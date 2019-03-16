ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد

السبت 16/مارس/2019 - 09:15 م
حادث نيوزلندا الإرهابي
حادث نيوزلندا الإرهابي
خالد محيي الدين
قال خالد المرسي، شقيق "أشرف" أحد شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، إن هناك تواصلاً مستمرًا مع شقيقه، الذي سافر لنيوزلندا منذ حوالي 15 عاما، مشيرًا إلى أن زوجة شقيقه من أبلغتهم خبر استشهاده، بعد نجاتها من ذلك الحادث مباشرة، حيث كانت تصلي في نفس المسجد بقاعة السيدات.

وأشار "المرسي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، إلى أنهم فقدوا الاتصال بزوجة أخية أمس، موضحًا أن هناك تباطؤًا شديدًا من الحكومة النيوزلندية في إبلاغ أهالي الضحايا عن مصابهم.

وأكد منتقدًا موقف السلطات النيوزيلاندية من ذلك الحادث الإرهابي، حيث تأخرت الشرطة والإسعاف في الوصول لموقع الحادث ما يقارب الساعة.

أكد أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج تواصلت معهم، مقدمة كل الدعم لأسر الضحايا والشهداء، مُعلنة موعد عودة الجثامين لأرض الوطن.

ترشيحاتنا

مفاجآت بالجملة فى تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يضرب شبيبة الساورة بثنائية مروان محسن في الشوط الأول.. فيديو

فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو

سوق السيارات المستعملة..أسعار أوبل انسيجنيا بعد إلغاء الجمارك..فيديو

بعد ترشيحه لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.. 7 معلومات لا تفوتك عن ستاد القاهرة الدولي

أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن الإرهابي منفذ حادث نيوزيلندا.. فيديو

شاهد.. رشاقة ومرونة ياسمين صبري داخل صالة الجيم

الشارع مأوى لها ولابنتها.. مأساة سيدة توفى زوجها ورفضت الاوقاف صرف مستحقاتها

شاب يضرب نائبا أستراليا دافع عن سفاح نيوزيلندا ببيضة في رأسه.. فيديو

حسين الشحات يسجل هدفا موسيقيا لـ الأهلي في شباك شبيبة الساورة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

شاهد... مصطفي يونس مع براعم كرة القدم فى بني سويف

نائب رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا بدمنهور..صور

تنظيم أول عرض أزياء أطفال في صعيد مصر بملوي.. صور

#أفريقيا_يا اهلى يشعل تويتر .. ومغردون: فرحونا لو بتحبونا

فيديو

احم عينيك من الكمبيوتر.. طريقة تفعيل الوضع الليلي على جوجل كروم
تعليق أحمد موسى على فوز الأهلي في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو
شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد
أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا
فيديوجراف: قصة داود النبي أيقونة ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي‎

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟