شقيق أحد ضحايا حادث نيوزيلندا يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد

قال خالد المرسي، شقيق "أشرف" أحد شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، إن هناك تواصلاً مستمرًا مع شقيقه، الذي سافر لنيوزلندا منذ حوالي 15 عاما، مشيرًا إلى أن زوجة شقيقه من أبلغتهم خبر استشهاده، بعد نجاتها من ذلك الحادث مباشرة، حيث كانت تصلي في نفس المسجد بقاعة السيدات.





وأشار "المرسي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، إلى أنهم فقدوا الاتصال بزوجة أخية أمس، موضحًا أن هناك تباطؤًا شديدًا من الحكومة النيوزلندية في إبلاغ أهالي الضحايا عن مصابهم.





وأكد منتقدًا موقف السلطات النيوزيلاندية من ذلك الحادث الإرهابي، حيث تأخرت الشرطة والإسعاف في الوصول لموقع الحادث ما يقارب الساعة.



