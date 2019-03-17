نذرت إخراج ألف جنيه فهل يجوز تقسيطها .. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا نذر إنسان - إن حصل له شيء معين - أن يتصدق بألف جنيه مثلًا فحصل ما نذر لأجله وليس عنده المبلغ كاملًا فيجوز له أن يخرجه على أقساط.



وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما إخراج مال النذر على أقساط؟»، أنه إذا كان الإنسان قد أطلق النذر، ولم يحدد موعدًا محددًا له؛ جاز أن يخرجه بالتقسيط، والأفضل والأحوط أن يخرج المال دفعة إذا كان عنده ولم يحصل له ضرر بذلك، وإن أخرجه على أقساط بحيث لا يتضرر أو لم يكن عنه المال كاملًا جاز له ذلك أيضًا.



وتابع: أن من نذر التصدق بجزء من ماله، إذا وفقه الله في وظيفة وجب عليه الوفاء بنذره إن حصل مقصوده، لأن هذا من نذر الطاعة ونذر الطاعة يجب الوفاء به، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ» رواه البخاري (6202).



