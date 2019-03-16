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أحمد موسى: مصر تتحرك قضائيا لجلب حق شهدائنا في نيوزيلندا

السبت 16/مارس/2019 - 09:13 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتحرك قضائيا حتى لا نترك حق أبنائنا وشهدائنا المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي.

أضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" اتمنى من المملكة العربية السعودية والأردن وكل من له شهداء في هذا الحادث البدء في التحقيقات حتى لا تضيع حقوق الشهداء".

وتابع:" إذا تواطأ الغرب فنحن لن نترك حقوق ابنائنا ودماء شهدائنا لن تذهب هدرا، ونحن نؤكد ان كل من يرتكب عملا إرهابيا يكون القصاص منه واجبا".

وأكمل:" أين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتحدث عن انتهاك حقوق الإنسان في مصر، وتلك المنظمات الحقوقية وهيومن رايتس ووتش تساند الإرهابيين، مضيفا:" لماذا لم تدِن المنظمات الحقوقية والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ذلك الحادث".

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