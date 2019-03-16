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8 شان .. قصة منتدى للمتطرفين على الإنترنت استخدمه منفذ هجوم نيوزيلندا الارهابي

السبت 16/مارس/2019 - 10:49 م
برينتون تارانت منفذ
برينتون تارانت منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن التحقيقات المرتبطة بـ"هجوم المسجدين" في نيوزيلندا كشفت أن المتطرف الأسترالي برينتون تارانت، استخدم موقعا إلكترونيا معروفا بنشر أفكار العنف والكراهية.

وأوضحت القناة أن تارانت البالغ من العمر 28 عاما، نشر قبل وقت قصير من تنفيذ عمليته الإرهابية، رابطا لصفحته في فيسبوك على موقع "8 شان"، وقال "هذا رابط صفحتي على فيسبوك.. سأبدأ بثا مباشرا في هذه الأثناء"، داعيا المستخدمين إلى نشر الرابط وإيصاله لأكبر عدد من المستخدمين.

وبعد دقائق قليلة، كان المئات يشاهدون البث المباشر للمتطرف اليميني وهو يقتل عشرات المصلين داخل مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

ويعد "8شان" نوعا خاصا من المنتديات حيث يناقش الأشخاص مواضيع مختلفة بالاعتماد على الصور بدلا من النص فقط، ويعرف هذا الموقع باحتوائه للعديد من المواد المسيئة والعنيفة.

وما يميز الموقع هو أن المستخدمين يمكنهم التفاعل ومناقشة المواضيع دون كشف هوياتهم.

ويضم "8 شان" فئة خاصة بمواد الكراهية والنظريات المعادية للسامية، فضلا عن الإهانات الموجهة للأقليات العرقية.

وتاريخيا، يتم استغلال هذا النوع من المنتديات لمناقشة الرسوم المتحركة، إلا أن الثقافة تغيرت وبات يهتم بالمواضيع التي تثير الفوضى والكراهية، ويزعم مراقبون أن اليمين المتطرف يقف وراء هذا النوع من المواقع.

وفي أعقاب حادث الجمعة، عبر عدد كبير من مستخدمي الموقع عن "تأييدهم" لما حصل، ونشروا صورا نازية مرفقة بمصطلحات معادية للسامية.

وقال باحث أكاديمي لموقع "سكاي نيوز" البريطاني، إن "8شان" يعرف بنشره خطاب الكراهية وتأجيج الصراع بين الأديان والمذاهب.

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