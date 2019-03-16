21 ميدالية جديدة لبعثة مصر بالأولمبياد الخاص

رفعت البعثة المصرية من رصيد ميدالياتها خلال المشاركة في منافسات النسخة الحالية من دورة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019، التي تستمر حتى 22 مارس الجاري إلى21 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات، 8 فضيات و6 برونزيات.



وحصدت المصرية هبة مجدي، لاعبة ألعاب القوى، اليوم السبت، الميدالية الذهبية، بعدما جاءت في المركز الأول بسباق 200 متر عدو.



كما حقق الذهبية كلًا من الثنائي ماري مجدي، ومريم إبراهيم في منافسات الزوجي للتنس الأرضي، وأيضًا فريق البولينج المصري في منافسات الفرق.



وفي منافسات الجمباز رجال التي أقيمت اليوم، أحرز اللاعب يوسف خالد ميداليتين ذهبيتين، وفضية وحيدة، وحقق مواطنة نور التومي ذهبية و3 ميداليات فضية، بجانب ميداليتين برونزيتين.



أما في منافسات الجمباز سيدات توجت المصرية آيه السيد بميداليتين فضيتين وبرونزية وحيدة، فيما نالت مواطنتها دينا طارق فضية وحيدة و3 برونزيات.



يشار إلى أن البعثة المصرية في هذه النسخة من الألعاب العالمية تضم 34 لاعبًا و35 لاعبة يخوضون المنافسات في 14 لعبة مختلفة من أصل 24.