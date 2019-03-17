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ثقافة

الثقافة توصل الاحتفال بمئوية ثورة 1919 بمعرض كاريكاتيرات عربية

الأحد 17/مارس/2019 - 06:12 ص
صدى البلد
أ ش أ
افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، معرض "كاريكاتيرات عربية - هدى شعراوي وثورة ١٩" بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك .

وأشاد جلال بالمعرض، وما يتضمنه من لوحات تعبر وتوثق مرحلة هامة في تاريخ مصر بشكل كاريكاتيري مميز، وقال إن تاريخ الحركة النسائية في مصر زاخر بأسماء وعلامات مصرية، كان لها أثر كبير في مختلف المجالات سنظل نجنى ثماره طوال الدهر.

وأهدى رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ، وياسر عثمان مدير عام المكتبة، شهادات تقدير للفنانات المشاركات بالمعرض، تقديرا لفنهن المتميز وتكريما لهن .

يأتي المعرض ضمن احتفالات وزارة الثقافة بمئوية ثورة 1919 ، وتقيمه المكتبة بالتعاون مع رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، ويضم المعرض الذي يصور دور المرأة في ثورة 19 ، أكثر من 80 لوحة لأكثر من 50 فنانة مصرية وعربية وأفريقية ، كما يضم المعرض قسم للبورتريه، خاص بالعناصر النسائية الناجحة في المجتمع المصري، مثل صفية زغلول وأم كلثوم وسميرة موسى وهدى شعراوي، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين .

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