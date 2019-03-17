حوادث الطرق في يوم.. مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار سيارة بطريق البحر الأحمر.. مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بالبحيرة

ارتفعت حوادث الطرق بشكل عام فى الفترة الأخيرة وتزداد يوما بعد يوم، مما يؤدى إلى حالات وفيات وإصابات بين أطفال وسيدات وكبار سن، حيث اهتمت الدولة بالبنية التحتية وإنشاء شبكة طرق قوية لتقليل وامتناع الحوادث على الطرق.



"صدى البلد" يرصد فى التقرير التالى بعض الحوادث التى حدثت فى الآونة الأخيرة.



* مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار سيارة بطريق البحر الأحمر

لقي ٦ أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم إثر انفجار سيارتهم بعد اصطدامها بأتوبيس ركاب بالكيلو ٦٠ على طريق "أسيوط - البحر الأحمر".



على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة وتبين مصرع زوج وزوجته وأبنائهم الأربعة، بعد أن فقد الزوج التحكم في السيارة نتيجة السرعة الزائدة فوقع التصادم مع أتوبيس نقل ركاب أمام الكيلو ٦٠ على طريق أسيوط البحر الاحمر خلال عودتهم إلى مدينة القاهرة بعد قضاء عطلة قصيرة بالغردقة.



*مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الدولي بالبحيرة



لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات على الطريق الدولى الساحلى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وكان مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا يفيد بمصرع "عصام. ع . خ"، ٢٢ سنة – طالب، و"فرحة . م . م" ٢٢ سنة – طالبة، مقيمين بالإسكندرية، وعلاء . ع . ع (٤٥ سنة - طبيب بيطرى) ومقيم بالقاهرة، وإصابة ٦ أشخاص آخرين؛ نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى أجرة (ميكروباص) على الطريق الدولى الساحلى أمام قرية قصر السنوسى اتجاه الطريق الزراعى بكفر الدوار.



*مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بشبرا الخيمة



لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان إثر تصادم سيارة نقل "مقطورة" بدراجة نارية بالطريق الدائري ببهتيم بمدينة شبرا الخيمة ونقل المصابين لمستشفى ناصر العام والجثة إلى مشرحة المستشفى ذاته وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة "نقل ثقيل" بدراجة نارية بالطريق الدائري ببهتيم في مدينة شبرا الخيمة.



وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.



*مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بالبحيرة



لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة وملاكي على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل 45 بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام و الجامعي بالإسكندرية.



أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص مجهولى الهوية وإصابة 6 آخرين جميعهم مصابين" بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، و جروح بالوجه "وتم نقل مصاب آخر لأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.





*إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي ببني سويف



أصيب 7 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق أبو صالح بمحافظة بني سويف.



ونقلت 3 سيارات إسعاف 7 مصابين، كما نقلت سيارات الإسعاف، "إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".



*مصرع اثنين وإصابة ثالث في تصادم على طريق البحر الأحمر



أسفر حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق البحر الأحمر، بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بسبب التخطي الخاطئ عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.



نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الثانية، "طارق. ل. ا" 31 عاما عامل ويقيم قويسنا المنوفية "مستقلي السيارة الثانية"، وإصابة قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بعظام الجمجمة وغيبوبة، تم نقل الجثتين والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وأخميم المركزي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.