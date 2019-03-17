مانيفستو الإرهاب.. اعترافات سفاح نيوزيلندا تفضح جهل اليمين المتطرف.. أفكاره تعتمد على خرافة الإبادة الجماعية البيضاء وقتل المسلمين وغير البيض للنجاة

مانيفستو القاتل يطالب بقتل الغزاة غير البيض والمسلمين وإنجاب المزيد من الأطفال

ترامب روج لأفكار هذه المنظمات العنصرية في 2016

الاستبدال العظيم يحذر من انقراض البيض وسيادة المهاجرين والمسلمين





في وثيقة أو مانيفستو أقل ما يوصف بها أنه متناقض، زعم اليميني المتطرف برينتون تارانت هاريسون منفد الهجوم الإرهابي ضد مسجدين في نيوزيلندا أنه واحد من الملايين الذين يؤمنون بالمعتقدات التي ألهمته تنفيذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 51 مصليا أمس الجمعة.



وقال تارانت – 28 عاما- إن جماعة "فرسان الهيكل" التي ينتمى إليها أندريس بريفيك، المدان بقتل 77 شخصا في هجومين منفصلين بالنرويج، كانت تعرف خطته، وأنه تبرع للكثير من الجماعات القومية وتفاعل مع العديد منها.



وقال إنه خطط للهجوم على المسجدين قبل عامين، عندما كان يقضى رحلة مسافرا إلى غرب أوروبا في أوائل 2017.



ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن مصادر أمنية قولها إن تارانت ربما يكون قد التقى مع منظمات من اليمين المتطرف خلال رحلته، والتي تزامنت مع زيادة التوترات بشأن الهجمات الإرهابية المستوحاة من تنظيم داعش الإرهابي والانتخابات الرئاسية الفرنسية.



ونشر السفاح المانيفستو، الذي يلخص أفكاره في أكثر من 70 صفحة، على موقع "شان 8" أو 8chan مع التماس للمستخدمين بنشر رسالته حول العالم.



لكن الوثيقة، المكونة من 16 ألف كلمة، ليست جديدة، فالأفكار والايديولوجيات، نشرتها جماعات اليمين المتطرف ورموزه عبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وأوروبا من قبل.



وتمثل المبرر الأساسي لتارانت، والذي كان دافعا لهجومه الإرهابي، هو نظرية مؤامرة الإبادة الجماعية البيضاء، التي تنص على أن "البيض" يتم استبدالهم بغير البيض في الدول الغربية. واستخدم 14 كلمة تمثل "لب نظريته" في المانيفستو، وكتب الرقم على أسلحته إلى جانب أسماء وشعارات توضح دوافعه.



وهذه الجملة هي "يجب أن نحمى وجود شعبنا ومستقبل الأطفال البيض"، والتي يستخدمها الإرهابيون اليمينيون المتطرفون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مجموعة النازيين الجدد في المملكة المتحدة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لفت الانتباه إلى هذه النظرية في 2016، عندما كتب أعاد نشر تغريدة لحساب عنصري متطرف يسمى " WhiteGenocideTM". وتوجد نسخة بديلة من النظرية نفسها، تسمى "الاستبدال العظيم" ، والذي نشرته جماعة "هوية الجيل" العنصرية اليمينية المتطرفة، وهو العنوان الذي حملته وثيقة تارانت.



وظهرت جماعة "هوية الجيل" أو Generation Identity بالمملكة المتحدة عام 2017، وكانت ترسل أعضائها إلى مخيمات في فرنسا، أثناء القيام بعمليات الدعاية المثيرة في الجامعات والاحتجاجات.



وعلى الرغم من أن عدد أعضاء هذه الجماعة في بريطانيا مازال صغيرا، إلا أنه تم تضخيمها على الإنترنت من قبل شخصيات بما في ذلك المناهض للإسلام تومي روبنسون.



ويستخدم العديد من هذه المنظمات المتطرفة احصاءات عدد المواليد للزعم بأن البيض يواجهون تهديدا في القارة، وتشير البحوث إلى أن معدلات المواليد المرتفعة ترتبط بالعوامل الثقافية والاجتماعية الاقتصادية في أسر المهاجرين الجدد، وتتقارب مع السكان المحليين مع مرور الوقت.



ولا يوجد دليل على أن البيض في طريقهم إلى الانقراض، ولا يوجد أى دليل على ان هناك عملية إزاحة جارية للعرق الأبيض.



هذا الادعاء نغمة متكررة في "مانيفستو" إرهابي نيوزيلندا، الذي فتح النار على المصلين، والذي يطالب البيض بقتل الغزاة غير البيض والمسلمين وإنجاب المزيد من الأطفال. وقال إنه كان "على اتصال قصير" مع بريفيك، الذي ألهم بيانه المهاجمين والمتآمرين بمن فيهم ضابط خفر السواحل الأمريكي الذي خطط لقتل الديمقراطيين والصحفيين. ونفى تارانت أن يكون نازيا، لكنه وصف نفسه بالفاشي، واستخدم عبارات النازيين الجدد مثل الشمس السوداء، والمرسومة على الصفحة الأولى من المانيفستو.



وفي سيرة ذاتية قصيرة جدا مرفقة ببيانه، يقدم برينتون تارنت نفسه على انه "رجل أبيض عادي... مولود في أستراليا في عائلة من الطبقة العاملة ذات دخل منخفض".



ويصف شبابه بأنه كان "طبيعيا"، وتخرج بصعوبة من المدرسة الثانوية ولم يرغب بمتابعة دروس جامعية.



الوثيقة الفاشية تتكون من سؤال وإجابة، وكان السؤال الأول "من أين تستقى وتبحث عن وتطور معتقداتك؟"، وكانت الإجابة "الإنترنت، بالطبع، لن تجد الحقيقة في أي مكان آخر".



وقال: "أصول لغتي أوروبية وثقافتي أوروبية ومعتقداتي السياسية أوروبية ومعتقداتي الفلسفية أوروبية وهويتي أوروبية والأهم من ذلك أن دمي أوروبي".



واعتبر أنه قد يتم منحه جائزة نوبل للسلام بعد حين، تكريما له على "نضاله وقضيته العادلة"، وقارن نفسه بأيقونة النضال ضد العنصرية نيلسون مانديلا الذي سجن لمدة 27 عاما.



كما ذكر في بيانه أنه تأثر بلعبتي "سبايرو عام التنين"، و"فورتنايت"، لتنفيذ هجومه.



ولدى مثوله أمام المحكمة لفترة قصيرة في كرايست تشيرش، رسم بيده اشارة خاصة بالمؤمنين بتفوق العرق الأبيض. وتبين أن ليس لديه على الأرجح أي سجل إجرامي ولم يكن موضوعا تحت رقابة أي جهاز استخبارات نيوزيلندي.



ونشأ برينتون تارانت في مدينة جرافتون الصغيرة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث تخصص مدربا للياقة البدنية بعد تخرجه من المدرسة الثانوية. وعمل فترة ابتداء من 2009 في قاعة ألعاب رياضية في المدينة.



وتتذكره مديرة هذه القاعة ترايسي جراي فتصفه بأنه كان يتميز بجديته في العمل، لكن يبدو أن رحلاته الى أوروبا وآسيا قد غيرته. وتم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إلى الاعتقاد بأنه قد يكون سافر أيضا إلى باكستان وكوريا الشمالية.

وظهر تارانت بثياب السجن البيضاء وفي يديه القيود وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات.