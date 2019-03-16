ماكرون يقطع إجازته ويعود إلى الإليزيه بسبب السترات الصفراء

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قطع إجازته في منتجع "لا مونجي" للتزلج والعودة إلى الإليزيه مساء السبت، على خلفية أعمال عنف جديدة بين الشرطة والسترات الصفراء في الشانزليزيه.



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" وصلماكرون وصل مساء ،الجمعة، إلى المنتجع الذي يفضله بهدف "الاسترخاء" برفقة زوجته بريجيت ماكرون.



لكن ماكرون قرر العودة إلى الإليزيه بعد أعمال عنف خطيرة في الشانزليزيه واشتباكات عنيفة بين الشرطة والسترات الصفراء أسفرت عن إصابة العشرات.