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شاهد.. رسالة رئيسة وزراء نيوزيلندا لأهالي ضحايا مذبحة مسجد كرايست شيرش

السبت 16/مارس/2019 - 09:18 م
رئيسة وزراء نيوزلندا
رئيسة وزراء نيوزلندا
محمد القاضي
أذاعت فضائية "الحدث"، فيديو يعرض كلمة رئيسة وزراء نيوزيلندا "اسيندا أرديرن"، لأهالي ضحايا حادث المسجدين الارهابي.

وقالت "أرديرن"،: «نحن نشعر بحزن عميق في قلوبنا لما أصابكم ، ونشعر بالأسي والظلم والغضب ونحن نشاطركم كل هذه المشاعر، وما يشغل بالي الآن هو أنكم من ناحية تريدون عودة أحبائكم إليكم، وأدرك أن ثمة اعتبارات دينية تخص عملية الدفن وهذا أمر نضعه نصب أعيننا».

وتابعت: «أول ما طلبت مراعاته منذ وقوع هذا الحادث، أن يكون المسجدان آمنين حتي يتسني سحب جثامين من سقطوا في داخلهما، وبمجرد أن تمكنت الشرطة من القيام بذلك بدأت في سحب الجثامين، والعمل علي التعرف علي هوية أحبائكم وهي بالطبع تسعي لإنجاز العمل بأسرع وقت ممكن، ويوجد معنا اتصال مع جاليتكم وهم يدركون الحاجه الماسة للإسراع بسحب الجثامين».

وأوضحت: «ثقوا بأننا نعلم مدي قساوة ما جري بالنسبة لكم ونحن نبذل كل ما نستطيع»، متابعه: «الذي يقلقني هو أمنكم وتمكنكم من العبادة في أماكن آمنة تمنحكم السكينة في عبادتكم، ومجلس مدينة كرايست شيرش مستعد لتقديم المساعدة لكم وضمان حصولكم علي أماكن تمكنكم من مواصلة عبادتكم».

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