توفيق عكاشة: هذا الرئيس سبب فرقة العرب خلال 40 سنة.. فيديو

أكد الإعلامي توفيق عكاشة؛ إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما جلس للتفاوض مع إسرائيل بحضور أمريكا وبدون مساندة من الدول العربية جعل القضية الفلسطينية لا ينتهي أمرها حتى الآن.



وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ تخاذل الدول العربية عن حضور مبادرة كامب ديفيد خلف السادات هو ما جعل الصراع العربي الإسرائيلي ممتدًا حتى الآن.



وأوضح عكاشة أن الرئيس الراحل صدام حسين هو من تسبب فى فرقة العرب من خلال عدة أعمال قام بها من بينها تنفيذه لأوامر أمريكا بتفرقة العرب عن السير خلف أنور السادات فى مبادرة كامب ديفيد، ودخل فى حرب مع إيران ليرسخ مبادئ الحكم الخميني، ودخل فى غزو الكويت.