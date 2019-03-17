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برلمان

مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 17/مارس/2019 - 08:00 ص
مشروع قانون لإنشاء
مشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوى الاحتياجات الخاصة
أمينة الدسوقى
قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤن التشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، وبدأت لجنة التضامن بالمجلس مناقشته الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 17 مادة.

وأضاف حنفى لـ"صدى البلد"، أن الهدف من الصندوق، توفير فرص تعليمية وعملية وإشراك ذوى الاعاقة فى عملية التنمية، وفيما يخص موارد الصندوق أكد النائب أنه سيتم الاعتماد على الخدمات المقدمة فى أجهزة الحكومة والتى تبدأ بتخصيص 2 جنيه على الأوراق التى يستخرجها المواطنين، و50 جنيها على تسجيل العقارات على ان تؤول تلك الأموال للصندوق.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب لانعقاد جلساته العامة يوم الاحد الموافق 24 مارس؛ لاستكمال مناقشة جدول أعماله، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

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