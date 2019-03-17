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اقتصاد

اليوم.. سحر نصر تزور بورسعيد لدعم الفرص الاستثمارية

الأحد 17/مارس/2019 - 12:11 ص
سحر نصر
سحر نصر
محمد يحيي و علياء فوزي
تزور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، مدينة بورسعيد، لتفقد المنطقة الاستثمارية بالمحافظة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ووفقا لمصادر مطلعة بالوزارة لـ"صدي البلد"، فإنه من المقرر قيام " نصر" بافتتاح مصنعين جديدين بالمحافظة و التعرف على شكاوى عدد من المستثمرين بالمدينة تمهيدا لها.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدت عددا من المستثمرين بمدينة بورسعيد، بالعمل علي حل مشكلاتهم مع الجهات الحكومية المعنية علي هامش احدي الزيارات لها بالمحافظة خلال العام والنصف الماضي إذ كانت معظم شكاواهم تتعلق بضرورة وجود نظام للصرف الصحي الصناعي منعا لتلويث البيئة بالإضافة لبعض الإجراءات الروتينية المقيدة للاستثمار، إذ وعدت " نصر" وقتها بتشكيل لجنة عاجلة لبحث تلك المشكلات و حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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