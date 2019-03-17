حظر تداول الطيور الحية يثير أزمة.. شعبة الدواجن: تأجيل القرار إلى ما بعد شهر رمضان.. زراعة البرلمان: على المواطنين تقبل المجمدة.. ونائب: قرار كارثي ويؤدي إلى تراجع الثروة الداجنة

شعبة الدواجن: طالبنا بتأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية لهذا السبب

زراعة البرلمان: لا يمكن تطبيق حظر تداول الطيور الحية حاليا

برلماني ينتقد حظر تداول الطيور الحية

تستعد شعبة الدواجن بالغرف التجارية لتطبيق حظر تداول الطيور الحية، إعمالا للقانون الصادر في 2014، إلا أنها طالبت بوقف التنفيذ إلى ما بعد شهر رمضان، حتى لا يحدث إرباكا في السوق.قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الشعبة طالبت بتأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية، من أول أبريل المقبل لما بعد شهر رمضان المبارك، لعدم إرباك السوق.وأوضح عبد العزيز السيد، لـ صدى البلد، أن بدء الحملات على محال الطيور الحية أول أبريل، سيربك السوق بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم والذي يعد موسم زيادة في الطلب على اللحوم، خاصة البيضاء.وتباينت الآراء حول الأمر، إذ يعتبره البعض إنهاكا للثروة الداجنة بمصر وتسريح للعمالة بالقطاع، وغلق العديد من المشروعات التي تعمل في هذا المجال.وتأتي وجهات نظر أخرى مؤيدة لقرار وقف تداول الطيور الحية، لما تسببه من أمراض، لكن طالبوا في الوقت نفسه بإرجائه إلى إشعار آخر، لعدم اكتمال مجموعة إجراءات مرتبطة بالقرار.قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن حظر تداول الطيور الحية أمر مفروغ منه، باعتبار أن القانون الصادر في 2014 ينص على ذلك.وأضاف "تمراز"، لـ "صدى البلد"، أن المشكلة التي تواجه حظر تداول الطيور الحية، أنه كان يحتاج لمجموعة إجراءات إلا أنها لم تكتمل بعد.وذكر عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن من ضمن الإجراءات كانت عمل مجازر محلية بكل مركز، ونقل المزارع لتكون ضمن الظهير الصحراوي، إضافة إلى نقل العيادات البيطرية أيضًا، وتوفير اللقاح والأمصال اللازمة لحماية الثروة الداجنة، إلا أنها أشياء لم تتحقق.وطالب وكيل لجنة الزراعة، بالنواب، أن تكون هناك حملات توعية بفوائد اللحوم المجمدة، وما تحدثه من تفادي للأمراض التي تنتج عن الطيور الحية، مشددًا على ضرورة دمج العمالة المشتغلة بالثروة الداجنة في أعمال أخرى.في المقابل، تحفظ النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالبرلمان، على قرار حظر تداول الطيور الحية، مشيرةً إلى أنه سبق وطالبت اللجنة من شعبة الدواجن عدم تنفيذ القرار، والذي يؤدي لتراجع كبير في الثروة الداجنة التي تتميز بها مصر.وقال "شعلان"، لـ "صدى البلد"، إن الأهداف التي ذكرتها شعبة الدواجن، لتحظر تداول الطيور الحية غير منطقية، حيث إن أمراض الطيور تكون عادةً منبعها المزرعة نفسها، وبالتالي يجب التشديد على تراخيص المزارع، والكشف الدوري على الطيور بها.وأضاف، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالنواب، أن شعبة الدواجن بقرار حظرها تداول الطيور الحية، وإن كانت قد أخرته إلى ما بعد شهر رمضان، إلا أنها تكون بذلك أغلقت أبواب رزق كثيرة ومشاريع صغيرة يعمل فيها الكثير من المواطنين.