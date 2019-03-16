اختطاف مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون في فلسطين

أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطيني، اختطاف حركة "حماس" مدير عام الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله في غزة، واصفة الجريمة بأنها "عمل من أعمال العصابات المنظمة وتجاوز لكل الخطوط الحمر".





وطالبت الهيئة في بيان لها، مساء السبت، بالإفراج الفوري عن القدرة وعن كل المعتقلين وتحديدًا الصحفيين، مؤكدة أنها ستتابع هذا الموضوع على كل المستويات الداخلية والخارجية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وأضافت أن حركة "حماس" لم تكتف بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحفيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لن نمر عليها مرور الكرام.



