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ثقافة

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

السبت 16/مارس/2019 - 10:53 م
الأطفال يرسمون ويلونون
الأطفال يرسمون ويلونون الحيوانات
علاء المنياوي
واصل متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل برئاسة د. ولاء الدين بدوي المدير العام دوره التثقيفي والتوعوي،حيث نظم المتحف اليوم السبت ورشة فنية للأطفال تحت عنوان "ارسم..افرح.. لون".

الورشة قدمتها رضا صلاح مدكور أمينة المتحف ومشرفة الورش الفنية،حيث قامت بتعليم الأطفال رسم بعض الحيوانات الموجودة داخل متحف الصيد بالقصر،وذلك بطريقة مبسطة وفعالة.

وتعرف الأطفال المشاركون في ورشة الرسم والتلوين علي بعض الحيوانات التي يضمها المتحف وعددها 1180 قطعة من الحيوانات والطيور والفراشات المحنطة الخاصة بالملك فاروق والأمير محمد على توفيق والبرنس يوسف كمال أثناء رحلات الصيد الخاصة بهم بجانب هياكل عظمية لجمل وحصان كانت توضع عليهم كسوة الكعبة أثناء رحلة المحمل وسفر الكسوة من مصر إلى أرض الحجاز، ومجموعة من أندر الفراشات المحنطة من مجموعة الأمير محمد علي.

ويعود تاريخ متحف الصيد إلى عام 1963، فبعد ثورة يوليو 1952 جاءت فكرة إنشاؤه ليضم الحيوانات والطيور والفراشات التي اصطادها أفراد العائلة المالكة.
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور
أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

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