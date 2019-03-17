مصر تدخل عالم التكنولوجيا.. وزير الاتصالات: المحافظات ستكون ذكية.. ونواب: التحول الرقمي يكافح الفساد.. وهدفه تسهيل الخدمة المقدمة للمواطن.. ونسعى لإدخال الدليل الرقمي لإثبات الجرائم

وزير الاتصالات: كل المحافظات ستكون ذكية.. والبداية ببورسعيد يونيو المقبل

أحمد رفعت: نعد مشروع قانون حتى يعتد بالدليل الرقمي لإثبات الجرائم

محمود حسين: التحول الرقمي هدفه مكافحة الفساد وضمان الشفافية

خالد حنفى: التحول الرقمى يساهم فى الحد من العنصر البشري

تخطو مصر خطوات سريعة أمام التطورات التكنولوجية التى تحدث بالعالم، والتي بدأت من خلال التحول الرقمى بما يساهم فى تحويل مصر إلى دولة تكنولوجية، تستخدم الوسائل الحديثة فى تقديم الخدمات لمواطنيها، الأمر الذي أكده الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالى بما يتيح التسهيل على جميع المواطنين كافة سبل الحياة.وأشار طلعت إلى أن بورسعيد سوف تكون أول محافظة ذكية في مصر باعتبارها محافظة لديها بنية تحتية تكنولوجية جيدة وعدد سكانها مناسب، وسيتم إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية بها نهاية يونيو المقبل.وفى هذا الإطار قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان، إن مصر تطورت كثيرا فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مواكبتها للتغيرات العالمية، وخاصة أن وزارة الاتصالات تسعى لتحويل مصر لدولة رقمية.وتابع رفعت فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن التحول الرقمى يساهم فى محاربة الفساد، وخاصة أن النفس البشرية أمارة بالسوء، فضلا عن وجود بيروقراطية من بعض الموظفين، هذا بالإضافة إلى أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتلقون رشاوى وغيرها، مؤكدا أن التعامل الإلكترونى سينهى كافة المشكلات من خلال استخدام الوسائل الجديدة.وأكد النائب على ضرورة وجود موقع إلكترونى لكل وزارة ومؤسسة حكومية وتخصيص كود لكافة الأوراق التى يمكن أن يستخرجها المواطن، الأمر الذى يساهم فى رقى شامل للمواطن وللدولة، مشيرا إلى ضرورة سريان الأوراق الإلكترنية والتى تعتمد كودا رقميا، واستخدام البصمة الإلكترونية كبديل للعادية.وأوضح رفعت أن اللجنة داخل البرلمان تطرقت لإعداد قانون حتى يعتد بالدليل الرقمى لإثبات الجرائم، فضلا عن استخدام التعاملات التكنولوجية فقط، لافتا إلى أن اللجنة تستهدف تقديم خدمة جيدة ودليل الكترونى يعتد به فى المحاكم المصرية.قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، إن بورسعيد ستكون أول محافظة ذكية في مصر، فضلا عن الانتهاء من تحويلها لمحافظة تكنولوجية بنهاية شهر أبريل، لافتا إلى أنه يتم العمل على قدم وثاق من أجل الانتهاء منها، ومن المقرر توصيل الكابلات لأكثر من 500 جهة حكومية بالمحافظة.وتابع حسين فى تصريح لـ صدى البلد، أن التحول الرقمى هدفه خدمة المواطن وتسهيل الخدمات الحكومية فى إطار اتجاه الدولة للشمول المالى، الذى يبدأ من بورسعيد، فضلا عن مكافحة الفساد الأدارى وضمان الشفافية فى التعاملات الإلكترونية إضافة إلى عدم وجود " وساطة" فى الخدمات المقدمة.فيما قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، إنه لا مانع من استخدام الدليل الرقمى لإثبات الجرائم، فى ظل التغير التقنى، لافتا إلى أن أبرز الاستخدامات التكنولوجية فى اثبات الوقائع، كاميرات المراقبة الموجودة فى الطرقات والتى تستغل لرصد الجرائم والحد من عمليات السرقة والتحرش وغيرهما.أشار "حنفى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، إلى أن التحول الرقمى يساهم فى مكافحة الفساد وتقليل التعامل المباشر بين مقدم الخدمة والمستقبل، فضلا عن تسهيل الإجراءات على المواطنين، لافتا إلى أنه تمت المطالبة بإدخال الخدمة الإلكترونية منذ فترة بما يساهم فى الحد من استخدام العنصر البشري.