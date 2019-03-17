اقتراحات برلمانية بعد الحادث الإرهابي في نيوزيلندا.. خارجية النواب تدعو لإنشاء مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد المسلمين بالغرب.. وآمنة نصير تطالب برفع دعوى قضائية ضد العنصرية تجاه الإسلام

وكيل خارجية البرلمان يدعو لتشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد المسلمين في الغرب

نصير تطالب برفع دعوى قضائية ضد العنصرية تجاه الإسلام بالغرب

أنيسة حسونة تدعو لتفعيل الأدوات الدولية التي تجرم العنف ضد الأديان

تنديدات برلمانية أعقبت حادث نيوزيلندا الجمعة الماضي، الذي قام فيه إرهابي أسترالي بفتح النار على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.وألقي القبض على برينتون تارنت منفذ الاعتداء على المسجدين، وهو الآن يمثل أمام محكمة في كرايست تشيرش ووجهت إليه تهمة القتل.دعا حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى تشكيل مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد الأقليات المسلمة في دول الغرب ورصد خطاب الكراهية ضدهم، على أن تتبع منظمة التعاون الإسلامي.واعتبر العمدة حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة وأسفر عن مجزرة راح ضحيتها ما يقرب من 50 مسلما لم يقترفوا أى ذنب، نتيجة مباشرة لتصاعد خطاب الكراهية ومعاداة المسلمين فى الغرب خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة في إطار رسمى ومنظم.وقال العمدة في بيان، إن هناك عدة دلالات ومؤشرات خطيرة تضمنها هذا الحادث المروع، أهمها الجملة التى بدأ بها منفذ الحادث الرسالة التي تركها بعد الحادث حين عرف نفسه بأنه رجل أبيض، وهو ما يعود بالعالم إلى عصور مظلمة ساد فيها ما يسمى نظرية سيادة الرجل الأبيض والاعتقاد بأن هناك جنسا بشريا أو لونا بعينه لديه سيادة على باقى البشر وأنهم السادة والباقى عبيد.وأضاف أن من بين الدلالات الخطيرة لهذا الحادث هو التصريحات الكارثية لعضو مجلس الشيوخ الأسترالى فرايزر انينج التى حمل فيها برنامج الهجرة الذى سمح للمسلمين بالتواجد في نيوزيلندا مسئولية الحادث، قائلا: "مثل هذه التصريحات تكشف للأسف أن خطاب العنصرية والكراهية ضد المسلمين له ظهير رسمى يعبر عنه ويبرر له جرائمه".وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أن هذه التصريحات تستوجب صدور اعتذار رسمى من المؤسسة التشريعية فى أستراليا لجموع المسلمين في العالم.وأكد "العمدة" أن بيان الأزهر الشريف عن الحادث عكس هذه المعانى بوضوح ووعى، حين أشار إلى أن الهجوم يشكل مؤشرا خطيرا على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في العديد من بلدان أوروبا.وأيدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، المقترح، إلا أنها ترى صعوبة في تنفيذ المقترح لأكثر من سبب.وأوضحت "نصير" لـ "صدى البلد"، أنه حال أنشأت الدول العربية هذه المفوضية، فلن يكون لها أثر إيجابي يذكر، ولن تغير من الوضع، حيث لا أحد في الخارج يعول على العرب، متابعةً، أما لو كانت لجنة دولية فأين هي منا.وطالبت عضو البرلمان، برفع دعوى قضية في المحكمة الدولية تجاه الأحداث العنصرية التي تحدث للمسلمين في الغرب، وما يروجه البعض ويربط بين الإسلام والإرهاب.من جانبها، دعت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لسرعة إصدار قانون إنشاء مفوضية عليا ضد التمييز، لتكون خطوة لتعميمها على مستوى العالم، لحماية الإنسانية مسلمين ومسيحيين من التمييز العنصري.وطالبت "حسونة"، النائب حسام العمدة، صاحب مقترح إنشاء مفوضية عليا لمكافحة التمييز ضد المسلمين في الغرب، بتوضيح دور هذه المفوضية، لاسيما وأنها قد يراها البعض تدخلًا في شئون الدول.وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، ضرورة استخدام الأدوات الحالية التي تحمي المسلمين ضد العنصرية المرتبطة ببعض الإرهابيين والعنصريين، مثل حادث نيوزيلندا المؤسف أمس.وشددت النائبة على ضرورة استغلال المواثيق الدولية والأعراف التي تجرم خطاب الكراهية وإزدراء الأديان، مشيرةً إلى ضرورة التكاتف لمحاربة الإرهاب.