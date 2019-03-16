جمال بيومي: القانون النيوزيلندي لا يتضمن عقوبة الإعدام

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القانون النيوزيلندي لا توجد به مادة بالقانون تنص على حكم الإعدام، موضحًا أن الإرهابي الذي يقتل المواطنين الأبرياء أو الذى يقوم بتنفيذ أعمال إرهابية لا يتم إعدامه.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن خلو القانون النيوزيلندي من مادة تنفيذ عقوبة الإعدام تساهم في انتشار الجرائم.





ووقع إطلاق نار عنيف في مسجدين في كرايست شيرش، وصفه رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن بأنه هجوم إرهابي، أمس الجمعة، أسفر عن استشهاد 53 شخصًا وإصابة العشرات بجروح.