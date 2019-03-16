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توك شو

مساعد وزير خارجية سابق: الإرهابي مريض نفسي

السبت 16/مارس/2019 - 10:52 م
السفير جمال بيومى
السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق
توك شو
قال السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الإرهابي الذى يقوم بأعمال قتل فى أى مكان هو فى الأصل مريض نفسي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن هؤلاء الأشخاص يكونون ملحدين لا يؤمنون بأي دين ولذلك يقوم بتنفيذ أعمال ارهابية فى المسجد والكنيسة.

وأشار إلى أن جميع التجمعات يجب أن تأمن فى جميع دول العالم، وطالب بحملة هدفها تنظيم حمل السلاح فى الدول، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترفض إيجاد قانون لمنع حمل السلاح بها.

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