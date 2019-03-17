برلماني ينتقد حظر تداول الطيور الحية

تحفظ النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالبرلمان، على قرار حظر الطيور الحية، مشيرةً إلى أنه سبق وطالبت اللجنة من شعبة الدواجن عدم تنفيذ القرار، والذي يؤدي لتراجع كبير في الثروة الداجنة التي تتميز بها مصر.



قال "شعلان"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن الأهداف التي ذكرتها شعبة الدواجن، لتحظر تداول الطيور الحية غير منطقية، حيث أن أمراض الطيور تكون عادةً منبعها المزرعة نفسها، وبالتالي يجب التشديد على تراخيص المزارع، والكشف الدوري على الطيور بها.



وأضاف، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالنواب، أن شعبة الدواجن بقرار حظرها تداول الطيور الحية، وإن كانت قد أخرته إلى ما بعد شهر رمضان، إلا أنها تكون بذلك قد أغلقت أبواب رزق كثيرة ومشاريع صغيرة يعمل فيها الكثير من المواطنين.



وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الشعبة طالبت بتأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية، من أول أبريل المقبل لما بعد شهر رمضان المبارك، لعدم إرباك السوق.



وأوضح السيد، في تصريحات لـ صدى البلد، أن بدء الحملات على محال الطيور الحية أول أبريل، سيربك السوق بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم والذي يعد موسم زيادة في الطلب على اللحوم، خاصة البيضاء.