أحلام شقية والخطيئة عروض مسرحية بثقافة الدقهلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض نوادى المسرح بفرع ثقافة الدقهلية حيث التقى جمهور مسرح بيت ثقافة بدواي بعرضين متميزين، العرض الأول بعنوان "أحلام شقية" تأليف سعد الله ونوس، وإخراج كريم ضياء الدين، يتناول العرض قضية المرأة المعاصرة بما تواجهه من أفكار تقليدية، ويؤكد العرض أنه على الانسان أن يحلم ويتغير بقدر ما يمكن ولكن بعد أن نتأنى ونفكر فى ذلك.



جاء العرض الثاني بعنوان "الخطيئة" تأليف فيكتور هوجو، إعداد محمد آدم واخراج عصام عماد الدين، تدور أحداثه حول فكرة أن يقوم الشيطان بتجميع الشخصيات ( جان فلجان - فانتين. كوازيمودو، لوكريس، بورجيا، جينارو) من عوالم مختلفة ويبدأ التلاعب بهم ومراقبة خطاياهم ونقلهم إلي عوالم أخرى غير عالمهم الأصلي مما يجعل الكل يخطئ مرة اخري فيتلاعب الشيطان بهم حتي يسوقهم إلي الإنتحار.



شهدت العروض لجنة المشاهدات المكونة من المخرج سمير زاهر ود. عبد الحميد منصور أستاذ الدراما والشاعرة شيماء عزت وعضو الرقابة محمد عدلي حسين.