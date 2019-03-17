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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بزيادة سعر القمح لـ 800 جنيه

الأحد 17/مارس/2019 - 02:03 ص
قمح
قمح
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه للحكومة، بشأن سعر محصول القمح.

وطالب "شعلان"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن يكون سعر "إردب القمح" 800 جنيه، حتى نحقق ما ورد بالدستور ونص على توفير هامش ربح جيد للفلاح.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تحصيل محصول القمح من الفلاح، في الموسم الجديد، بسعر 685 جنيها.

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