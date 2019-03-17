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برلمان

طلب إحاطة بشأن وفاة سيدة أثناء الوضع وعدم تمكن الإسعاف من نقلها

الأحد 17/مارس/2019 - 03:01 ص
إسعاف
إسعاف
عبد الرحمن سرحان
أعلن رائف تمراز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، عن تقدمه بطلب إحاطة، لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، ومحافظ الشرقية، لرصف شوارع المحافظ، بعد أن أصابها التدهور.

وقال "تمراز"، لـ "صدى البلد"، إن هذه الحالة التي وصلت إليها الطرق، ادت إلى وفاة سيدة كانت تضع مولودها، وتحتاج إلى إسعاف، إلا أن عربة الأسعاف لم تستطع الدخول بسبب الأمطار وسوء حالة الطرق.

وأشار إلى أن الواقعة حدثت الأسبوع الماضي، مطالبًا بإنشاء شبكة صرف بطرق مراكز "الحسينية ومنشية عمر وصان الحجر".

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