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حوادث

ضبط مرتكب واقعة سرقة محل ملابس كائن بدائرة القسم

الأحد 17/مارس/2019 - 01:53 ص
ملابس
ملابس
رامى المهدي - أسلام مقلد
نجح ضباط قسم شرطة أول أسيوط، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة محل ملابس كائن بدائرة القسم.

تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من المدعو رمضان.ف.ش- سن 35- صاحب محل للملابس الرجالى - كائن بدائرة القسم ، ومقيم بدائرة قسم ثانٍ أسيوط بقيام المدعو صلاح.م.م- سن 20 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بفتح المحل الخاص به بمفتاح مصطنع لسابقة عمله بالمحل ، وسرقة مبلغ مالى قدره (79 ألف جنيه تقريبًا من داخل درج المكتب ، جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالمحل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وذلك لوجود خلافًا مالية فيما بينهما وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى وقدره ( 78,600 جنيه، جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات ، المفتاح المستخدم فى السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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