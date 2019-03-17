نجح ضباط قسم شرطة أول أسيوط، فى ضبط مرتكب واقعة سرقة محل ملابس كائن بدائرة القسم.



تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من المدعو رمضان.ف.ش- سن 35- صاحب محل للملابس الرجالى - كائن بدائرة القسم ، ومقيم بدائرة قسم ثانٍ أسيوط بقيام المدعو صلاح.م.م- سن 20 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بفتح المحل الخاص به بمفتاح مصطنع لسابقة عمله بالمحل ، وسرقة مبلغ مالى قدره (79 ألف جنيه تقريبًا من داخل درج المكتب ، جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة بالمحل.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وذلك لوجود خلافًا مالية فيما بينهما وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى وقدره ( 78,600 جنيه، جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات ، المفتاح المستخدم فى السرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

