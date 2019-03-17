لجنة لتحديد مستحقي البيوت الريفية في الموهوب بالوادي الجديد

أعلن المستشار كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين صباح اليوم الأحد، لتحديد المستحقين لمشروع الـ350 بيتا ريفيا بقرية رقم 13 التابعة لقري غرب الموهوب.



وأكد كمال، أن اللجنة ستتولى فحص طلبات المتقدمين للحصول علي هذه المنازل، علي مدار الأسبوع الجاري، وحتى نهايته، على أن يجري إعلان أسماء المستحقين بنهاية الأسبوع، وفتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا.



وأضاف، أن المركز سيمنح كل مستفيد من مشروع البيوت الريفية قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، لاستصلاحها ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية.

