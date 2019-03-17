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محافظات

لجنة لتحديد مستحقي البيوت الريفية في الموهوب بالوادي الجديد

الأحد 17/مارس/2019 - 06:01 ص
لجنة لتحديد مستحقى
لجنة لتحديد مستحقى البيوت الريفية فى غرب الموهوب بالوادى
منصور ابوالعلمين
أعلن المستشار كمال إبراهيم، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تشكيل لجنة لفحص الطلبات المقدمة من المواطنين صباح اليوم الأحد، لتحديد المستحقين لمشروع الـ350 بيتا ريفيا بقرية رقم 13 التابعة لقري غرب الموهوب.

وأكد كمال، أن اللجنة ستتولى فحص طلبات المتقدمين للحصول علي هذه المنازل، علي مدار الأسبوع الجاري، وحتى نهايته، على أن يجري إعلان أسماء المستحقين بنهاية الأسبوع، وفتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا.

وأضاف، أن المركز سيمنح كل مستفيد من مشروع البيوت الريفية قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة، لاستصلاحها ضمن مشروع الظهير الزراعي الذي تنفذه المحافظة للتوسع في الرقعة الزراعية.

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