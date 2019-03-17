حملات تموينية رادعة.. ضبط 23 قضية أسطوانات بوتاجاز و23 طن دقيق مدعم

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، ومديرية أمن القاهرة بشن حملات تموينية مُكبرة لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية المتنوعة والغش التجارى.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط (23) قضية أسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (180000 طن متر مكعب غاز طبيعى – 46 أسطوانة بوتاجاز ).، و (14) قضية مواد بترولية .. ضبط خلالها (عدد 7737332 لتر "سولار – بنزين")، و (26) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (23,846 طن دقيق).، و (459) قضية فى مجال مخالفات المخابز. ، و (30) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (6,783طن – 14741 عبوة زيت طعام).





فيما تم ضبط (6) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، و (117) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (169,682 طن مواد غذائية متنوعة- 100 لتر زيت طعام )، و (68) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (21.030 طن مواد متنوعة- 1,620 طن منظفات 3300 لتر زيوت سيارات - 2417 عبوة " منظفات، مستحضرات تجميل، أدوية، أعشاب"- 25348 قطعة " غيار سيارات، ملابس، أسطوانات، أدوية، أحذية، مستلزمات طبية").، و (1035) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، و (52) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (242,057 طن ، و (58) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها (عدد 5483 عبوة سجائر، و (13) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية .. ضبط خلالها (16,450طن أسمدة وأعلاف - 280 عبوة مبيدات ، و (7) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (عدد 4934 قطعة مستلزمات طبية - 1878 قطعة "غيار سيارات، إكسسوار محمول، و (76) قضية تموينية متنوعة بنطاق مديرية أمن القاهرة .. أبرز ما ضُبط خلالها (7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار- 10 قضايا فى مجال الصحة العامة – 13قضايا سلع غذائية مجهولة المصدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

