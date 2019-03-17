ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حملات تموينية رادعة.. ضبط 23 قضية أسطوانات بوتاجاز و23 طن دقيق مدعم

الأحد 17/مارس/2019 - 02:59 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
رامى المهدي - عمرو خليفة
قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، ومديرية أمن القاهرة بشن حملات تموينية مُكبرة لضبط الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية المتنوعة والغش التجارى.


أسفرت جهود الحملة عن ضبط (23) قضية أسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (180000 طن متر مكعب غاز طبيعى – 46 أسطوانة بوتاجاز ).، و (14) قضية مواد بترولية .. ضبط خلالها (عدد 7737332 لتر "سولار – بنزين")، و (26) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (23,846 طن دقيق).، و (459) قضية فى مجال مخالفات المخابز. ، و (30) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (6,783طن – 14741 عبوة زيت طعام).


فيما تم ضبط (6) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، و (117) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (169,682 طن مواد غذائية متنوعة- 100 لتر زيت طعام )، و (68) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (21.030 طن مواد متنوعة- 1,620 طن منظفات 3300 لتر زيوت سيارات - 2417 عبوة " منظفات، مستحضرات تجميل، أدوية، أعشاب"- 25348 قطعة " غيار سيارات، ملابس، أسطوانات، أدوية، أحذية، مستلزمات طبية").، و (1035) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص، و (52) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (242,057 طن ، و (58) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.. ضبط خلالها (عدد 5483 عبوة سجائر، و (13) قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية .. ضبط خلالها (16,450طن أسمدة وأعلاف - 280 عبوة مبيدات ، و (7) قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر.. ضبط خلالها (عدد 4934 قطعة مستلزمات طبية - 1878 قطعة "غيار سيارات، إكسسوار محمول، و (76) قضية تموينية متنوعة بنطاق مديرية أمن القاهرة .. أبرز ما ضُبط خلالها (7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار- 10 قضايا فى مجال الصحة العامة – 13قضايا سلع غذائية مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ترشيحاتنا

اسلام عيسى يسجل هدفًا مارادونيًا لـ المصري في شباك سموحة ..فيديو

لقطة رائعة من وليد آزارو تجاه مشجعي ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار سيارة بطريق البحر الاحمر

إعلان وفاة بطل مذبحة مسجد نيوزلندا متأثراً بإصابته برصاص الإرهابي.. صور

أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن الإرهابي منفذ حادث نيوزيلندا.. فيديو

حسين الشحات ينضم لقائمة الأهلي الذهبية في البطولات الإفريقية

حسين الشحات يسجل هدفا موسيقيا لـ الأهلي في شباك شبيبة الساورة.. فيديو

مركز أسوان للقلب يكشف حقيقة نقل مجدي يعقوب للعناية المركزة.. فيديو

المصري ينتقم من حسام حسن بهدف رابع فى شباك سموحة من منتصف الملعب.. فيديو

شاهد.. مصاب فى مذبحة نيوزيلندا يطالب بالصلاة من أجل طفلته بالمستشفى

أول تعليق من خالد مرتجي على تأهل الاهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

سوق السيارات المستعملة..أسعار أوبل انسيجنيا بعد إلغاء الجمارك..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الأهلي تعامل بجدية مع الساورة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟