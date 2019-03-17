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محافظات

انطلاق فعاليات الأسبوع المائي في قرية المهندسين بدمياط 22 مارس

الأحد 17/مارس/2019 - 04:03 ص
انطلاق فعاليات الأسبوع
انطلاق فعاليات الأسبوع المائى بقرية المهندسين ٢٢ مارس الحالى
محافظات زينب الزغبي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن إنطلاق فعاليات الأسبوع المائى بمركز شباب قرية المهندسين التابعة لمركز كفر سعد فى الفترة من ٢٢ مارس حتى ٢٨ مارس الحالى، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة دمياط.

جاء ذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه " كل نقطة بتفرق" التى يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

ويتضمن هذا الأسبوع عددا من الأنشطة المختلفة منها عقد ندوات لتوعية المواطنين بأهمية المياه وطرق ترشيدها وورش عمل لتعليم مهارات السباكة البسيطة وزيارات لمحطات المياه والصرف الصحى وكذلك تنفيذ دورى كرة قدم للشباب على كأس المياه تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" فضلا عن عمل صيانة لشبكات المياه والصرف الصحى وأخذ عينات من مياه الشرب بالمنازل لتحليلها عن طريق المعمل المتنقل للشركة.

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