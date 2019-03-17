ضبط 5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 5112 حكما قضائيا

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "الإسكندرية، الفيوم ، القليوبية" بشن حملات أمنية وإنضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون ، وتحقيق الإنضباط بالشارع المصري.



أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى: ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، 87 قطعة سلاح أبيض ، 45 قضية تموينية متنوعة ، 259 مخالفة مرافق ، 2363 مخالفة مرورية ، تنفيذ 5112 حكم قضائى متنوع ، ضبط 7 قضايا مصنفات فنية ، ضبط 14 قضية أحداث) بالإسكندرية.



فيما قامت حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، تمكنت من ضبط ( 9 قطع سلاح نارى ، 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 5 قطع سلاح أبيض، 95 قضية تموينية ، 14 قضية فى مجال المسطحات ، 344 مخالفة مرافق ، 1083 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1069 حكم قضائى متنوع) بالفيوم.



فيما وجهت حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، ضُبط خلالها ( 9 قطع سلاح نارى، 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة، 27 قضية تموينية متنوعة ، 51 مخالفة مرافق ، 1062 مخالفة مرورية ، تنفيذ 7173 حكم قضائى متنوع ) بالقليوبية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

