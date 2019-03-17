ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 4575 مخالفة مرورية متنوعة و27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

الأحد 17/مارس/2019 - 05:02 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
أحمد مهدي
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط 4575 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ففى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة.

تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4575) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (1958) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفى ذات السياق بمجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ترشيحاتنا

مانيفستو الإرهاب.. اعترافات سفاح نيوزيلندا تفضح جهل اليمين المتطرف.. أفكاره تعتمد على خرافة الإبادة الجماعية البيضاء وقتل المسلمين وغير البيض للنجاة

ماي تحذر البرلمان البريطاني من خطر عدم الموافقة على خطتها لـ بريكست

العالم يودع عمليات القلب المفتوح بالصمامات الصناعية

بركات زيدان تعود.. 3 أشياء غير طبيعية في اليوم الأول لـ زيزو مع ريال مدريد

شاهد عيان يفجر مفاجأة حول حادث مسجد نيوزيلندا الارهابي.. فيديو

حبس مستريح استولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين فى القليوبية

السيول تضرب إندونيسيا وتقتل 42 شخصا.. فيديو وصور

الأمن ينقذ مشجعي الاهلي من حالات إغماء مفاجئ بمباراة الساورة.. فيديو

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

لـ فسخ خطوبتها.. طالبة تحاول الانتحار بالمنوفية

الكشف عن سر سقوط الطائرة الإثيوبية

أم تتخلص من طفلها المعاق بضخ دمائها في فمه داخل المستشفى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرينة الرئيس السيسي: القارة الأفريقية مليئة بالشباب الواعد.. صور

أطفال يكتشفون تاريخ متحف الصيد بالرسم والألوان.. صور

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

العثور على لاعب كرة شهير ونجم Love Island ميتًا فى غابة انجليزية.. صور

40 صورة لجولة أطفال وشباب المنوفية في سرايات وقاعات قصر المنيل

فيديو

طارق سليمان: ما تردد حول ضم شوبير لقائمة الأهلي وشبيبة الساورة كلام فارغ.. فيديو
طارق سليمان: رغبة الشناوي حسمت مشاركته مع الأهلي أمام شبيبة الساورة.. فيديو
خبير بمواجهة الإرهاب: من مصلحة فيسبوك وتويتر ترك فيديو حادث نيوزيلندا.. فيديو
شوقي غريب يكشف سبب اختيار يوم 23 مارس لمبادرة انضمام المحترفين.. فيديو
شوقي غريب: لهذا السبب أجيري استبعد رمضان صبحي من المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟

هل توافق على المقترح البرلماني بحظر الألعاب الداعية إلى العنف؟