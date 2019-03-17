ضبط 4575 مخالفة مرورية متنوعة و27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط 4575 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



ففى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة.



تمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4575) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها (1958) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



وفى ذات السياق بمجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (27) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

