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فن

توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

السبت 16/مارس/2019 - 10:46 م
صدى البلد
محمد صبحي
توافد عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير للمشاركة في حفل غنائي عن انجازات الدولة  للنجم محمد حماقي في أولى السهرات التي يحييها عقب اجرائه عملية جراحية بقدمه وتركيب شريحة و٦ مسامير وذلك داخل فندق تريومف بالقاهرة الجديدة.  

كان في مقدمة الحضور من نجوم الفن والإعلام  هاني رمزي و رجاء الجداوي والهام شاهين واسامة منير وأكرم حسني ووليد منصور وماجد حسني واحمد حميد و والشاعر بهاء الدين محمد و الشاعر خالد تاج الدين والموسيقار هاني وصفاء جلال وامل رزق وامينة وداليا البحيري وشيماء السباعي، وغيرهم.

الحفل من تنظيم دير جيست والمتتج وليد منصور ومن المقرر ان يشهد تكريمات عدد من الفنانين عن مجمل أعمالهم.
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور
توافد نجوم الفن والمشاهير الى حفل حماقي بالقاهرة الجديدة ..صور

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