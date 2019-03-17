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حوادث

حملات تموينية بالمحافظات لضبط جرائم الغش

الأحد 17/مارس/2019 - 07:02 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
مصطفى الرماح - رامى المهدى
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن تشن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. وأسفرت جهودها عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.. وفى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات ، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصرى ، من خلال توفير السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية، والتحقق من صلاحيتها للإستخدام الآدمى، ووصول الدعم لمستحقيه.

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