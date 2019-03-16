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أحمد موسى يقدم التحية إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق..فيديو

السبت 16/مارس/2019 - 10:47 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
هاني حسين
قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية الى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، على ما بذله من جهد خلال العامين الماضيين.

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عبد المحسن سلامة واجه صعوبات كثيرة في النقابة وتعامل مع مشاكل الزملاء الصحفيين والصحف".

وتابع:" استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات وكان يساند الصحفيين الذين كانوا يعانون من مشاكل تتعلق بالصحف التي يعملون فيها".

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