أحمد موسى يقدم التحية إلى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق..فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية الى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين السابق، على ما بذله من جهد خلال العامين الماضيين.



وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عبد المحسن سلامة واجه صعوبات كثيرة في النقابة وتعامل مع مشاكل الزملاء الصحفيين والصحف".



وتابع:" استطاع تحقيق الكثير من الإنجازات وكان يساند الصحفيين الذين كانوا يعانون من مشاكل تتعلق بالصحف التي يعملون فيها".

