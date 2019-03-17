اليوم.. محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل بالمنصورة

تستكمل اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، المنعقدة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، محاكمة محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه "محمد" و"ريان" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلي ميت سلسيل"؛ للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم.



وكانت هيئة المحكمة، قد نظرت الجلسة السابقة داخل غرفة المداولة (جلسة سرية)، بحضور المتهم، ودفاعه، حيث استمعت إلى أقوال العميد سيد لطفي خشبة، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب الدقهلية، وسماح الشافعي زوجة المتهم، وذلك بعد أن طلبت المحكمة حضورها؛ لسماع أقوالهما بناء على طلب الدفاع، بعد ان استمعت للمتهم فى جلسة سرية أيضا؛ عقب مشاهدتها لفيديوهات اعترافاته.

