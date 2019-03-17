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حوادث

اليوم.. الحكم فى قضية إرهاب مطعم كنتاكي

الأحد 17/مارس/2019 - 06:52 ص
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تنطق محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وعمرو سعيد قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بالهرم، الحكم.


ترجع وقائع القضية إلى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث قام المتهمون مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم شهير، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وأدوات تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، قاصدين تنفيذ غرض إرهابي.

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